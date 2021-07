NTB Sport

Ifølge blant andre The Telegraph, The Athletic og skotske Daily Record kommer Brentford til å betale 164 millioner kroner for nordmannen.

Ajer har lenge vært tydelig på at han ønsker å flytte videre fra Celtic, der han har vært de siste fem sesongene. På landslagssamlingen i juni uttalte han at «noe skjer nok i sommer» og medga at det beste for alle parter er en overgang.

Brentford rykket opp til Premier League med seier over Swansea i opprykksfinalen fra mesterskapsserien i mai.

