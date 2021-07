Bertrand fortsetter karrieren i Leicester

NTB Sport

Det opplyser klubben på sitt nettsted. Bertrand kommer gratis til klubben ettersom kontrakten hans med Southampton løp ut 30. juni.

Bertrand har drøyt ti års fartstid i Premier League, og han har spilt for Southampton de siste sju sesongene. Før det vant han Champions League, europaligaen og FA-cupen med Chelsea.

– Jeg er veldig glad for å være her. Å komme til Leicester passer for mine ambisjoner og hva jeg fortsatt ønsker å oppnå i karrieren min, sier Bertrand og fortsetter:

– Leicester har bygget opp noe fantastisk gjennom årene, særlig siden Brendan Rodgers (manager) kom inn. Det er fantastisk å være en del av denne flotte klubben, og jeg kommer til å gi alt for å gjøre fansen stolt.

Leicester endte på 5.-plass i Premier League sist sesong og skal dermed spille europaligafotball til høsten.

