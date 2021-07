BBC: Mesteparten av rasismen mot Englands EM-spillere kom fra utlandet

NTB Sport

Det er The Center og Countering Digital Hate sine undersøkelser som BBC Twos program Newsnight henviser til, skriver TV 2.

Newsnight skal ha sett nærmere på undersøkelsen av de 105 Instagram-kontoene.

På 32 av kontoene fant ikke Newsnight tilstrekkelig bevis til å konkludere med opphavet, mens ni av kontoene ikke lenger var aktive. 59 av kontoene som sendte meldinger med rasistisk innhold til Bukayo Saka, Marcus Rashford og Jadon Sancho like etter EM-finalen, antas å komme fra utlandet.

Det er nær anslaget til organisasjonen Kick It Out. De jobber mot rasisme i fotballen og estimerer at rundt 70 prosent av rasistisk hets på nett mot fotballspillere de siste to årene kommer fra andre steder enn Storbritannia, skriver The New Stateman.

Rasismen mot Englands spillere etter EM-finalen har skapt sterke reaksjoner i Storbritannia. Onsdag sa Storbritannias statsminister Boris Johnson at personer som uttrykker seg rasistisk på nett, ikke får dra på fotballkamper.

