Kenyanske medier: Ingebrigtsen-rival til OL likevel

Det kenyanske friidrettsforbundet valgte ikke å inkludere den største favoritten på 1500-meter Timothy Cheruiyot i årets OL-tropp.

Nå ser det ut som at forbundet har innrømmet egen feilvurdering, og at Cheruiyot for OL-billett likevel. Det melder både CitizenTV og Nation Africa.

Kenyas friidrettsforbund har ikke bekreftet opplysningene.

Cheruiyot kom opprinnelig på 4.-plass i det kenyanske OL-uttaket. Der ble Kamar Etyang nummer to. Det er sistnevnte Cheruiyot angivelig erstatter i troppen. Etyang har ikke oppfylt antidopingreglementet som krever at man har stilt opp i minst tre uanmeldte dopingtester.

Charles Simotwo og Abel Kipsang ble nummer én og tre i det kenyanske OL-uttaket.

Timothy Cheruiyot vant det siste Diamond League-stevnet i Monaco 9. juli. Han har slått Jakob Ingebrigtsen i 12 av 12 løp der de begge har stilt opp og vil være en naturlig favoritt om det ender med OL-start.

