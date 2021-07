Fullvaksinerte norske håndballjenter går for gull i OL: – Klart vi er favoritter

NTB Sport

I et OL litt utenom det vanlige, er det mye som er som før for håndballjentene. I alle fall om man skal tro noen av lagets største profiler.

Enn så lenge befinner de seg i treningsleiren i Fukuoka. Der holdt de også sitt første digitale pressetreff onsdag,

– Den største forskjellen er at det går uten publikum. Ellers har vi jo egentlig vært litt i vår egen boble i andre mesterskap også, sier trener Thorir Hergeirsson til NTB.

Smittesituasjonen byr ikke på nevneverdige problemer mener Hergeirsson.

– Alle er ferdigvaksinert. Gjengen har følt seg trygge i hele vinter både i klubb og landslag. Det har blitt en vane, og vi blir testet hver dag. Det er kanskje den tryggeste plassen å være i denne bobla.

Den suksessfulle treneren mener det er naturlig at Norge nok en gang blir regnet som favoritter, etter at laget sikret EM-gull i desember. Det støttes av Henny Ella Reistad, som debuterer i OL for Norge etter en sesong der hun har vunnet så å si alt.

– Det er vanskelig å komme unna det når vi vinner EM. Det er klart at vi er favoritter, men det er ikke bare å møte opp og så ta det, sier Reistad til NTB

Ikke veldig annerledes

Marit Malm Frafjord har vært med på tolv mesterskap med Norge og tatt like mange medaljer. Hun godtar også at Norge er favoritter, men minner om at det er flere gode motstandere Norge får bryne seg på.

– Man skal ha respekt for sine motstandere. Vi vet vi er blant favorittene, men det er mange andre som kjemper om gull, sier Frafjord.

I OL har Frafjord vært med tre ganger tidligere. I 2008 i Beijing og i 2012 i London ble det gull, mens i OL i Rio de Janeiro for fem år siden ble det bronse.

Resultatet kan fort bli noe lignende i Tokyo-OL, men omstendighetene rundt har i alle fall fra utsiden virket veldig annerledes. Det har ikke Frafjord merket så mye til.

– Det er egentlig ikke så veldig annerledes. Får ikke lov til å gå så mye ute, men det er 30 grader, så det er ikke så veldig fristende, ler Frafjord.

Erfaren tropp

Med unntak av Henny Reistad, som har opplevd mye på håndballbanen tross sin unge alder, er det en veldig erfaren tropp som skal kjempe om OL-gull for Norge. Frafjord er veldig fornøyd med miksen i laget.

– Vi har et veldig godt sammensatt lag og mange spillere som begynner å få mye erfaring. Vi har en kjempefin kombinasjon med litt eldre spillere, noen i sine beste år og noen unge som er sultne, sier Frafjord.

Landslaget åpner mesterskapet i Tokyo mot Sør-Korea 25. juli, men er for tiden i Fukuoka. Der har de allerede begynt på forberedelsene etter at de landet i Japan på tirsdag.

– Vi har vært her i nesten ett døgn. Her vi skal være en ukes tid. Vi hadde en lett økt tirsdag kveld for å få litt reise ut av kroppen. Så har vi hatt en lettere fysisk økt i dag tidlig, og vi har en litt mer moderat økt i kveld, sier Hergeirsson.

