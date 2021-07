Tokmac og Ferencváros enkelt videre i mesterligakvalifiseringen

NTB Sport

Myrto Uzuni gjorde hattrick etter pause. Han tok Ferencváros i ledelsen etter 49 minutter, og på tampen scoret han både 2-1- og 3-1-målet.

Innbytter Mendurim Hoti utlignet for hjemmelaget fra Kosovo etter 67 minutter.

Tokmac Nguen satte inn den første scoringen i forrige ukes 3-0-seier, men denne gangen var han ikke direkte involvert i noen av målene.

Tirsdag kveld gikk den første kampen i Uefa-regi til ekstraomganger etter at bortemålsregelen fra 1965 ble fjernet tidligere i sommer. Borac Banja Luka (Bosnia) slo CFR Cluj (Romania) 2-0, mens Cluj i forrige uke vant 3-1 hjemme. Tidligere sesonger ville det bosniske laget ha gått videre på bortemål etter ordinær tid.

Alexandru Chipciu ble matchvinner for det rumenske mesterlaget to minutter før annen ekstraomganger var over.

