IOC-president Bach om Tokyo: – Den best forberedte byen til OL noensinne

NTB Sport

– Dere har klart å gjøre Tokyo til den best forberedte byen til OL noensinne, sa Bach tirsdag til OL-sjefen Seiko Hashimoto, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Dette er enda mer bemerkelsesverdig med de vanskelige omstendighetene vi alle må møte, fortsetter Bach, som ankom Tokyo forrige torsdag.

Lekene åpnes 23. juli og kommer til å gå uten tilskuere i den japanske hovedstaden, etter at byen ble satt i unntakstilstand ut mesterskapet.

Situasjonen rundt koronaviruset gjorde at Tokyo-OL, som egentlig skulle blitt holdt sommeren 2020, måtte utsettes ett år. Nå herjer den smittsomme delta-varianten i Tokyo og gjør at det kreves strenge koronarestriksjoner for alle idrettsutøverne som skal delta i OL.

Tirsdag åpnet endelig OL-landsbyen der utøverne skal oppholde seg under lekene. De kan ankomme OL-landsbyen tidligst fem dager før de skal i aksjon og må forlate den senest 48 timer etter at de enten har vunnet eller blitt eliminert.

(©NTB)