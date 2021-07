Federer trekker seg fra OL-tennisen – trøbler videre med vondt kne

NTB Sport

I et innlegg på Facebook forteller Federer at han har fått et tilbakeslag i løpet av gressesongen. Veteranen var i fjor gjennom to kneoperasjoner.

«Jeg innsett at jeg må trekke meg fra Tokyo-lekene. Det er jeg svært skuffet over, for det har vært en stor ære og et høydepunkt i karrieren hver gang jeg har representert Sveits», skriver Federer.

Han legger til at rehabiliteringen er i gang. Målet er å være tilbake på tennisbanen senere i sommer. 8. august fyller Federer 40 år.

«Jeg ønsker hele det sveitsiske laget masse lykke til. Jeg kommer til å heie voldsomt på avstand», står det videre i Facebook-innlegget.

Federer har OL-sølv i single fra 2012, og han ble olympisk mester i double i 2008. Sveitseren er mestvinnende Grand Slam-spiller sammen med Rafael Nadal og Novak Djokovic. Trioen har 20 GS-titler hver seg.

OL-turneringen i Japan vil gå uten en rekke av tennissportens største stjerner. Fra før er det klart at Nadal, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Serena Williams og Simona Halep ikke stiller til start. Det samme gjelder det norske esset Casper Ruud.

Djokovic har ikke bestemt seg. Etter helgens finaletriumf i Wimbledon beskrev verdenseneren det som 50/50 at han reiser til Tokyo.

