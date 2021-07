Vålerenga skuffet over uavgjort mot LSK foran over 6000 fans: – Vi spilte mot et dårlig lag

NTB Sport

Søndagens storoppgjør i Eliteserien hadde spenning til siste slutt og var akkurat så intenst som et derby bør være, foran et rekordstort antall tilskuere denne sesongen.

Med 13 poeng på sine fem siste kamper kom Lillestrøm til Oslo med god selvtillit, men det var Vålerenga som var mest på hugget foran 6147 tilskuere i hovedstaden.

– Det er klasseforskjell på lagene, de ble totalt rundspilt. Det er helt utrolig at det ble 2-2 her, men det er det som er utfordringen vår. Vi styrer alle matchene våre, men vi scorer altfor lite mål, oppsummerte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery.

For der VIF vartet opp med masse ballinnehav og de fleste sjansene i 1. omgang, var det Lillestrøm som tok ledelsen etter en knapp halvtime ved Lars Ranger og doblet den like før pause ved Thomas Lehne Olsen.

Etter hvilen fortsatte Vålerenga å presse på, og med Aron Dønnum inn til 2. omgang kom også uttellingen for hjemmelaget. Dønnum scoret selv, før han serverte Henrik Udahl da Vålerenga sørget for 2-2.

– Vi møtte et dårlig lag. De hadde to sjanser som de scoret på. Vi kjørte over dem. Vi klarte å score to mål, men hadde nok sjanser til at vi burde vunnet kampen, sa Dønnum

Lillestrøms Lehne Olsen sa seg enig i at Vålerenga var det beste laget.

– Vi ble rundspilt til tider, synes jeg. Sånn det ble, skal vi være fornøyd med at vi får med oss ett poeng, for den andre omgangen her var rett og slett ræva. Jeg er jævlig misfornøyd med at vi rotet bort 2-0, sa han.

Scoringer mot spillets gang

Vålerenga fikk en kjempemulighet til å gå i føringen allerede etter fem minutter. Osame Sahraoui spilte laget fram i farlig posisjon inn i boksen, der et innlegg havnet hos Amor Layouni på bakre stolpe. Svensken fyrte av på volley fra kloss hold, og ballen smalt i stolpen og ut.

Oslo-laget var klart friskest fra start, og etter 20 minutter var de nære ved å score etter å ha brodert seg gjennom i boksen. En god Tobias Christensen og Udahl fikk muligheter til å avslutte innenfor 16-meteren, men fulltreffene uteble for Vålerenga.

Mens hjemmelaget ikke fikk ballen i nettet, traff Lillestrøm på sin første sjanse etter 25 minutter. Et flott angrep endte opp hos Ranger alene i boksen etter et lurt overhopp av Lehne OIsen, og LSK gikk opp i ledelsen.

Vålerenga fortsatte å styre kampen, men nok en gang var det Lillestrøm som skulle få ballen i mål. På en kontring kom Lehne Olsen plutselig helt alene med keeper. Linjedommer holdt flagget nede, og LSK-spissen var iskald i duellen mot Kristoffer Klaesson og sørget for 2-0 til Lillestrøm.

– Vi kan ikke slippe til de greiene vi slipper inn mål på, for det er bare tull, sa Vålerenga-spiss Udahl om baklengsmålene.

Men selv om Udahl var skuffet etter kampen, fikk han og Vålerenga mer å glede seg over i 2. omgang, da trener Fagermo tok grep.

Dønnum snudde kampen

Oslo-laget satte inn enda mer offensivt skyts i pausen, da Dønnum kom inn for Christensen. Det skulle betale seg raskt.

Sju minutter etter hvilen vartet Sahraoui nok en gang opp med flott forarbeid, før pasningen hans gikk hele veien til Dønnum på bakre stolpe. Vålerenga-profilen var treffsikker og reduserte til 1-2 med sitt femte mål for sesongen.

Fem minutter senere var Dønnum servitør da han forserte gjennom hele feltet og fant Layouni helt alene i boksen, men nok en gang mislyktes svensken i avslutningsøyeblikket.

Dønnum og Sahraoui fortsatte storspillet mot et kompakt Lillestrøm-forsvar, og i det 83. minutt ble det omsider utligning da Dønnum spilte gjennom Udahl som fikk til en klasseavslutning.

Med poengdeling er det fortsatt fire poeng som skiller lagene, men Lillestrøm har tre kamper til gode.

Neste kamp for Vålerenga er borte mot Haugesund neste søndag, mens Lillestrøm får en tøff hjemmekamp mot serieleder Molde. Førstkommende onsdag møtes LSK Kvinner og Vålerengas kvinnelag til nytt oppgjør mellom erkerivalene.

