Ventura skuffet stort og misset cuten igjen

Det var hans niende missede cut på de siste elleve turneringene. Dermed begynner det for alvor å spøke for spill på PGA-touren i 2021/22 for Ventura.

For å få fornyet kortet på PGA-touren må man være blant de 125 beste i FedEx-cupen. Akkurat nå ligger Kristoffer Ventura som nummer 157.

På fredagens runde i Silvis i delstaten Illinois ble det to birdier, tretten par og tre bogeys, og runden endte totalt på ett slag over par. På torsdagens runde ble det fem slag over par etter tre birdies, elleve par, fire bogeys og to dobbeltbogeys.

Ventura endte de to rundene totalt på seks slag over par. Cutgrensen endte på tre slag under par, så Ventura var langt unna å kunne kvalifisere seg for videre spill denne helgen.

Etter to dager på banen i Silvis leder amerikanske Luke List på 13 slag under par. Spanske Sebastián Muñoz ligger ett slag bak, mens sju spillere deler tredjeplassen ytterlige ett slag bak.

