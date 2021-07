Sportsdirektør om mulig Kristoff-overgang: – Gode nyheter for oss

NTB Sport

I et intervju under TV 2s Tour de France-sending fikk van der Schueren spørsmål om laget, som fra før har Odd Christian Eiking i stallen, ville få flere nordmenn neste år.

– Ja, jeg håper det … Kristoff kommer. Det er gode nyheter for oss. Jeg håper også at med Odd og noen andre nordmenn får vi et veldig sterkt lag, sa han.

– Han er en veldig sterk rytter, også i klassikerne og spurtene i Touren. Han er alltid der. Det er en veldig sterk rytter. Det er viktig for laget vårt at vi har en leder som Kristoff. Det er også viktig for de unge rytterne vi har, sa sportssjefen.

Kristoff har lenge vært ryktet til laget som deltar på sykkelsportens øverste nivå, verdenstouren. Ifølge Jarle Fredagsvik, tidligere Procycling.no-redaktør, nå sykkelekspert for Betsson, skal også hans lagkamerat i UAE-laget Sven Erik Bystrøm være klar for laget.

– Vi får se hva som skjer fremover. Kan ikke si så mye ennå, dessverre, skriver Kristoff i en SMS til TV 2.

Overgangsvinduet i sykkelsporten åpner 1. august.

