NTB Sport

Vidar Ari Jónsson scoret i annen kamp på rad da han ga Sandefjord ledelsen etter en drøy halvtime. Derfra og ut var det egentlig ingen tvil.

1. omgang var langt under pari fra Sarpsborg, og i pausen var ikke kaptein Joachim Thomassen nådig i vurderingen av eget lag.

– Nå har vi fått en omgang til å bli kjent med underlaget, så nå må vi begynne å spille fotball, var den knallharde dommen fra Thomassen til Discovery i pausen.

Men Sandefjord var best også etter hvilen og fikk en fortjent 2-0-ledelse da Kristoffer Normann Hansen utnyttet svakt forsvarsspill fra Sarpsborg.

– Jeg er fornøyd med den scoringen der. Vi har vært underdogs både i år og i fjor. Vi fortjener mer «kred» enn vi har fått til nå, sa Normann Hansen etter seieren.

Sandefjord drar dermed ifra Sarpsborg på tabellen. Begge lag sto med 12 poeng før lørdagens kamp.

– Vi duellerer ikke, vi er treige, vi ser tunge og slitne ut og det ser ut som vi er redd for ball. Alt det vonde blir samlet i 90 minutter her, oppsummerte Sarpsborg-trener Lars Bohinen etter kampen.

Presis Wembangomo

Tross den dårlige kampen fikk Sarpsborg kampens første gode mulighet etter 13 minutter. Etter at et skudd gikk i blokka, fikk Thomassen avsluttet på mål og presset fram en redning fra Sandefjords Jacob Storevik.

Men det var Sandefjord som tok tak i kampen og først kunne juble, da Jónsson satte inn ledermålet etter 32 minutter. Et godt innlegg fra Brice Wembangomo traff islendingen i boksen, og han styrte inn 1-0 med hodet.

Like før hvilen var Wembangomo frampå igjen og la nok et presist innlegg, der Sandefjord fort kunne doblet ledelsen, men 1-0 sto seg til pause.

Fortjent seier

Tross Thomassens oppfordring i pausen, fortsatte Sandefjord å styre kampen i 2. omgang. Etter 64 minutter trodde Alexander Ruud Tveter at han hadde scoret for tredje kamp på rad da han satte ballen i mål, men linjemannen vinket av for offside.

Like før var Ole Jørgen Halvorsen heldig som slapp unna uten marsjordre. Kantspilleren kom inn med stor fart mot Martin Kreuzriegler, som ble truffet av knottene til Halvorsen. Han slapp unna med gult kort, men måtte likevel av banen da han ble byttet ut like etter.

Så gjorde Sarpsborg det enda vanskeligere for seg selv da de rotet bort ballen etter 68 minutter og Normann Hansen takket for sjansen med sin 2-0-scoring.

Neste kamp for Sarpsborg er en tøff hjemmekamp mot Bodø/Glimt neste lørdag, mens Sandefjord spiller borte mot Kristiansund dagen etter.

(©NTB)