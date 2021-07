Rosenborg befestet posisjonen på tabelltoppen – nytt tap for Vålerenga

NTB Sport

Med sju strake seire før lørdagens oppgjør mot Lyn, inkludert seieren på overtid mot Vålerenga forrige runde, var Rosenborg storfavoritt før sin andre kamp på rad i Oslo.

Serielederen så ut til å leve opp til favorittstempelet med et ledermål allerede etter fem minutter da Emilie Bragstad styrte inn en heading fra Ina Vårhus etter en dødball.

Rosenborg hadde flere muligheter før hvilen og burde muligens hatt straffespark da et innlegg traff en Lyn-arm i boksen, men 1-0 sto seg til pause.

Lyn hadde ingen planer om å gi opp, men det var likevel Rosenborg som skulle dra det lengste strået. Etter 68 minutter kunne Emilie Lein sette inn 2-0 etter flott spill av RBK, som måtte svette mot slutten av kampen.

Anna Aahjems redusering fem minutter før slutt var ikke nok for Lyn, som like etter hadde en avslutning i tverrligger. RBK kunne med et lettelsens sukk til slutt seire med 2-1.

Rosenborg befester dermed tabelledelsen sin, etter at Sandviken hadde lånt tabelltoppen i en knapp time etter 3-0-seieren over Vålerenga.

Sandviken er også neste motstander for Rosenborg. De møtes til ny toppkamp lørdag i Trondheim.

Sandviken seiret i toppkampen

Ubeseirede Sandviken tok imot Vålerenga i denne rundens toppkamp. Oslolaget var ubeseiret serieleder uten poengtap etter seks runder, men tapte for annen gang på rad. Med en knallsterk 3-0-seier truer Sandviken serieleder Rosenborg.

Begge lag var nær ved å score i løpet av den første halvtimen, og da kampen akkurat hadde bikket 30 minutter satt åpningsmålet fra Sandviken, takket være tidligere Lyn-spiller Vilde Hasund.

Like etter pause doblet hjemmelaget ledelsen da Guro Bergsvand var sterkest i feltet på en dødball og headet inn 2-0. Etter 68 minutter fikk Sandviken straffespark, som Marte Bratberg Lund omsatte i mål.

Dermed måtte et revansjesugent Vålerenga igjen se seg slått i en toppkamp.

Fire topplag

Dermed sakker Vålerenga akterut i forsøket på å gjenta forrige sesongs seriegull. Nå ligger Oslo-laget på tredjeplass, bak Rosenborg og Sandviken, à poeng med LSK Kvinner.

De gulkledde vant 2-1 over Kolbotn lørdag, i en kamp der det først så ut til at LSK skulle vinne enkelt, takket være to tidlige mål av Emilie Haavi og Ina Gausdal.

Men etter en redusering fra Kolbotn etter en snau halvtime, måtte LSK til slutt slite seg til en 2-1-seier.

De står dermed med 18 poeng og er på fjerdeplass med dårligere målforskjell enn Vålerenga. Rivalene møtes til dyst onsdag.

Avaldsnes vant 3-0 i bunnkampen mot Klepp. Tidligere på dagen vant Arna-Bjørnar med samme sifre over Stabæk.

