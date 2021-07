Jonas Svensson klar for tyrkisk fotball

NTB Sport

Svenssons kontrakt strekker seg over tre år, ifølge Trønder-Avisa.

– Godt og veldig spennende å ha signert for Adana Demirspor, skriver Svensson, som forteller om en travel dag, til avisa.

Laget er kommende sesong tilbake på øverste nivå i Tyrkia for første gang siden 1994-95-sesongen. Svensson blir lagkamerat med blant andre Mario Balotelli.

Svensson har de siste sesongene spilt for AZ Alkmaar, som han kom til fra Rosenborg i januar 2017. Kontrakten med det nederlandske laget gikk ut 30. juni i år. Verdalingen fikk med seg 152 kamper for den nederlandske klubben.

Han spilte fra start for Norge i alle de fire første kampene etter at Ståle Solbakken tok over trenerrollen, men satt på benken gjennom hele kampen mot Hellas i juni. I den første kampen mot Gibraltar scoret han et av målene i 3-0-seieren, hans første siden han debuterte på A-landslaget i 2015.

