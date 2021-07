Fortsatt håp om tilskuere i Paralympics

NTB Sport

Torsdag erklærte japanske myndigheter unntakstilstand i Tokyo fra 12. juli til 22. august. Det betyr at de olympiske sommerlekene i storbyen vil gå uten tilskuere på tribunene. OL arrangeres fra 23. juli til 8. august.

For Paralympics, som går fra 24. august til 5. september, er ingen avgjørelse tatt. Den vil komme «så fort som mulig» etter at sommerlekene er over, sier OL-sjef Seiko Hashimoto, ifølge Reuters.

Det er andre gang Tokyo skal arrangere Paralympics. De arrangerte den andre utgaven av lekene i 1964 og blir de første til å stå som sommerarrangør to ganger. Innsbruck har arrangert vinter-Paralympics to ganger (1984 og 1988).

