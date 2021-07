Ventura med kriseåpning i PGA-turnering

NTB Sport

Nedturene har kommet tett for Ventura denne sesongen. Heller ikke på banen i Silvis fikk han spillet til å sitte.

Allerede på første hull ble det en dobbeltbogey, og han skulle få en til på hull nummer ni. I tillegg noterte han seg for fire bogeyer. Da hjalp det lite at Ventura slo til med tre birdier. Det gjorde bare stillingen litt mindre stygg.

Fem slag over par tok 26-åringen ned i bunnsjiktet på resultatlistene. I skrivende stund er han på en delt 144.-plass. På fredagens runde må han ha et kraftig oppsving for å greie cuten og få mer spill gjennom helgen.

Chez Reavie (USA) og Camilo Villegas (Colombia) topper PGA-turneringen i Illinois. Begge er sju slag under par.

