Southgate: – Vi skal fullføre jobben

– Vi er finaleklare og må nyte det, men det gjenstår ett enormt hinder i form av Italia. Det er et veldig godt lag, fullt av krigere. Vi har sagt at vi vil skape gode minner for nasjonen, og nå må vi fullføre jobben. Finaler er der for å vinnes, og vi vil vinne søndag, sa han til ITV.

Det var i 1996 det første gang ble sunget om «30 years of hurt» siden VM-triumfen på Wembley i 1966. Semifinalen mot Tyskland den gang endte uavgjort, men Southgate misset på det sjette straffesparket, og det var tyskerne som vant 6-5 og kunne heve EM-pokalen på Wembley noen dager senere.

Et straffespark avgjorde også onsdag. Harry Kanes skudd ble reddet, men i selve kampen får man sette inn returen, og det gjorde lagkapteinen. Selve straffeavgjørelsen var svært omdiskutert.

– Jeg har ikke sett situasjonen igjen, men Raheem Sterling var en torn i siden på Danmark hele kampen. Det er ingen du heller vil ha som straffeskytter enn Harry Kane, men han møtte en stor keeper (Kasper Schmeichel). Heldigvis scoret han på returen, sa Southgate.

– Jeg er så stolt av spillerne, og publikum var utrolige. Vi hadde sagt til spillerne at de ble nødt til å mestre motgang, og det gjorde de i kveld.

Southgate førte England til semifinale også i VM i 2018 (1-2-tap for Kroatia etter ekstraomganger) og i nasjonsligaen i 2019 (1-3-tap for Nederland etter ekstraomganger). Tredje gang lyktes han.

– Vi greide å rette opp det som gikk galt i Moskva, og jeg er mest glad for at vi greide å gi våre tilhengere og hele nasjonen en fantastisk kveld. Vi har ventet veldig lenge på å vinne en semifinale, sa han.

Forrige gang England gjorde det var i 1966, fire år før landslagssjefen ble født.

