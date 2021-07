NTB Sport

Svensken har vært ledig på markedet siden kontrakten med Bundesliga-klubben Mainz gikk ut i sommer. Nå meldes han klar for Ettifaq på deres Twitter-konto.

27-åringen har skrevet under på en avtale som varer til 2024. Spissen spilte 130 kamper for Mainz og scoret 34 mål for tyskerne mellom 2017 og 2021.

I EM kom Quaison stadig inn fra benken for Sverige mot slutten av kampene. Hans eneste kamp fra start i mesterskapet var i den siste kampen i gruppespillet mot Polen.

