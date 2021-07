Russland-trener sparket etter EM-fiasko

NTB Sport

Russlands fotballpresident Alexander Djukov sier at avgjørelsen om et trenerskifte kom etter samtaler med Tsjertsjesov. Nå starter jakten på å finne erstatteren som får i oppgave å kvalifisere laget til neste års VM i Qatar.

Det russiske laget tapte to av tre kamper i EMs gruppespill. I kamp to ble Finland slått 1-0, men med 1-4-smellen for Danmark falt russerne til sisteplassen. Danskene gikk videre med Belgia til utslagsrundene.

Tsjertsjesov ble russisk landslagssjef etter EM i 2016. Også den gang røk laget ut i gruppespillet. Han ledet Russland til VM-kvartfinale på hjemmebane i 2018. Der ble det tap for Kroatia på straffer.

