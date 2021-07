Nederlandsk avis: Van Gaal favoritt til å ta over som Nederland-trener

NTB Sport

69-åringen har ikke ledet en kamp siden han fikk sparken i Manchester United i 2016, men skal gjøre comeback i en veldedighetskamp for den nederlandske 2.-divisjonsklubben Telstar kommende sesong.

Likevel skal han være på toppen av ønskelisten til Det nederlandske fotballforbundet (KNVB), i deres jakt på Frank de Boers etterfølger i trenerstolen til Nederland, ifølge Algemeen Dagblad.

De Boer fikk sparken etter at landslaget røk ut allerede i åttedelsfinalen i EM mot Tsjekkia.

Algemeen Dagblad hevder at KNVB har landet på van Gaal som den ideelle erstatteren for De Boer, etter at fotballforbundet fullførte sin interne evaluering av den mislykkede EM-deltakelsen.

Van Gaal har tidligere ledet det nederlandske landslaget i to perioder. Blant annet da han ledet laget til seier i bronsefinalen i VM i 2014.

