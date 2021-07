Boasson Hagen prøvde seg i brudd – tysk seier på vindfull Tour-etappe

NTB Sport

Tyskeren trillet alene over målstreken i Nîmes. Bora-rytteren stakk fra sine bruddkolleger med rundt tolv kilometer igjen, og ingen kunne nekte Politt å ta sin første Tour de France-seier.

Han slo spanske Imanol Erviti og australske Harry Sweeny med 31 sekunder. Politt var en del av bruddet som fikk gå nesten umiddelbart på den 12. etappen.

Boasson Hagen var i tet med tolv andre ryttere fram til det var snaut fem mil igjen. Et angrep fra Politt stykket opp bruddet, og det norske håpet greide ikke å holde tritt.

Han måtte kjempe for å bli værende i en gruppe med regjerende verdensmester Julian Alaphilippe og spurtkanonen André Greipel.

– Jeg hadde ikke bein til å kjempe om seieren. I den siste bakken hadde jeg ikke mer å gi, men det er det nærmeste jeg har vært i år, sa Boasson Hagen til TV 2.

I mål tråkket han inn til 12.-plassen. Det skilte to minutter og ni sekunder opp til Politt.

Håpet som brast

Norge har med tre syklister i årets Tour de France, men inntil torsdag hadde ingen av dem preget rittet. Riktignok var Vegard Stake Laengen med i onsdagens opprinnelige brudd, men måtte slippe da de sterkeste klatrerne stakk i fjellene.

Dagen etter sørget Boasson Hagen for et gryende håp om norsk etappeseier. Så kom splitten som knuste drømmen. 34-åringen har tre triumfer i Tour de France (to i 2011 og én i 2017).

På tampen var det tydelig at rudsbygdingen slet. Han hadde mer enn nok med å klore seg fast i gruppen han satt i.

– Det var en hard kamp i starten for å komme med i bruddet. Jeg hadde nesten en krasj i første rundkjøring, og det kostet mye krefter, sa Boasson Hagen.

Stort gap

Sidevind ga store utslag i feltet fra start. Det ble flere grupperinger etter kort tid på den 159,4 kilometer lange etappen, som gikk fra Saint-Paul-Trois-Chateaux til Nîmes.

Avstanden til hovedfeltet bare økte, og det ble tidlig klart at gapet kom til å bli det største for et brudd i årets Tour de France. Sammenlagtleder Tadej Pogacar og resten av feltet ble til slutt slått med nesten 16 minutter.

UAEs slovenske kaptein er fortsatt 5.18 minutter foran colombianeren Rigoberto Urán (EF-Nippo) i sammendraget.

Prestisjerittet fortsetter fredag med nok en flat etappe. Da skal rytterne begi seg ut på 219,9 kilometer fra Nîmes til Carcassonne.

