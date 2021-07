Mol/Sørum gruppevinner i Sveits – klar for åttedelsfinale

NTB Sport

OL-håpene Mol og Sørum slo canadiske Sam Pedlow og Samuel Schachter i gruppefinalen etter at begge parene vant sin semifinale.

Det første settet ble avgjort på 16 minutter og vunnet med sifrene 21-12. Det neste ble jevnere. Mol og Sørum lå under tidlig, og canadierne holdt følge til 14-14, men nordmennene halte igjen settseieren med 21-17. Kampen var over på 37 minutter.

Dermed er de klare for åttedelsfinale fredag. Også kvartfinalene spilles fredag, mens det er semifinaler og finale lørdag.

Mathias Berntsen og Hendrik Mol tapte semifinalen i sin gruppe. De spiller torsdag mot chilenerne Marco og Esteban Grimalt om en plass i første utslagsrunde senere på dagen. Vinnerne der går til åttedelsfinale.

Vil snu trenden

Mol og Sørum fikk det både enkelt og litt stritt i den første kampen i turneringen. Danskene Kristoffer Abell og Nicolai Hovmann ble slått med sifrene 21-11 og 24-22.

Mens første sett gikk glatt unna, ble Mol/Sørum satt mer på prøve i det andre. Der yppet motstanderne seg og kjempet om å utligne på 22-22. På tampen viste nordmennene rutine og avgjorde oppgjøret.

Firestjernersturneringen i Sveits er den siste konkurransen for Mol og Sørum før OL. I Tokyo-lekene blir de et stort norsk gullhåp.

Mol og Sørum vant to strake turneringer på verdenstouren i april. Begge kom i mexicanske Cancún, men siden har de røket ut før kvartfinalene i både Sotsji (Russland) og Ostrava (Tsjekkia). Den trenden håper de å snu før OL-avreisen.

Tapte jevn kamp

Mathias Berntsen og Henrik Mol måtte gi tapt for brasilianerne Evandro og Bruno i semifinalen i sin gruppe. De tvang fram et tredje sett, men der kom de til kort. Motstanderparet vant 21-17, 17-21, 15-12 i en kamp som varte 49 minutter.

Berntsen/Mol tok seg til hovedturneringen takket være to seirer i kvalifiseringen.

De øvrige norske parene (ett for menn og to for kvinner) røk ut i tirsdagens kvalifisering.

(©NTB)