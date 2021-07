Kristoffersen tilbake i trening etter ankelskaden

NTB Sport

Det er faren Lars Kristoffersen som bekrefter overfor VG at sønnen er tilbake i full trening og klar for en ny skisesong.

– Det går etter planen. Leger og fysioterapeuter er veldig fornøyd med utviklingen, sier han

Om alt går som det skal, er Kristoffersen tilbake på ski 23. august.

Det var på motocrossbanen 1. mai at slalåmspesialisten ikke fikk til et langt nok hopp og landet litt i motbakke. Det skapte et for hardt trykk, og det ble en hard landing.

Kristoffersen slapp gips og operasjon, men måtte ha en skinne på foten med beskjed om å ta det med ro i seks uker. En bit av ankelbeinet, talus, på venstrefoten løsnet.

Han gikk på krykker i seks uker etter bruddet. 10. juni opplyste hans far til NTB at krykkene var kastet.

