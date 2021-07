Federer utklasset i Wimbledon

NTB Sport

Hurkacz brukte bare en time og 49 minutter på å vinne kampen 6-3, 7-6 (7-4), 6-0. Det var Federers første tap i strake sett i turneringen siden Mario Ancic slo ham i 1. runde i 2002.

Federer fyller 40 år neste måned, og måten han ble feid av Wimbledon-gresset fører til nye spekulasjoner om hans framtid.

Sveitseren med 20 Grand Slam-titler spilte sin 119. kamp i Wimbledon-turneringen og tapte for 14. gang.

Han kom til turneringen med mangel på matchtrening, men spilte seg i form gjennom den første uka og begynte å håpe på en ny triumf etter to kneoperasjoner.

Hurkacz viste seg å være for god. Federer ledet 4-1 i 2. sett, men greide ikke å ta vare på overtaket og tapte settet i tiebreak. Kampen endte med at han for første gang i sin Wimbledon-karriere måtte tåle å tape et sett 6-0.

– Det var en stor opplevelse å møte Roger her og slå ham. Han har gjort så mye fantastisk på denne banen, sa Hurkacz, som møter Matteo Berrettini eller Felix Auger-Aliassime i semifinalen.

Det er bare annen gang en polsk spiller er i semifinale i turneringen. Jerzy Janowicz var den første i 2013.

