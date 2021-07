Tokmac scoret da Ferencváros innledet mesterligakvalifiseringen

NTB Sport

Gjestene fra Kosovo holdt stand lenge i Budapest, men nordmannen sprakk nullen i det 71. minutt. Det innledet et lite målrush, for i løpet av sju minutter scoret hjemmelaget to mål til.

Ryan Kabir og Miha Blazic sørget for at Ferencváros har et solid forsprang før returkampen neste uke.

Vinneren møter Zalgiris Vilnius eller Linfield i 2. kvalifiseringsrunde.

Finske HJK fikk også en god start på kvalifiseringen med 3-1-seier over Buducnost Podgorica, mens Flora Tallinn vant 2-0 over maltesiske Hibernians hjemme i Estland. Vinneren av den duellen møter laget som går seirende ut av dysten mellom Bodø/Glimt og Legia Warszawa.

Glimt spiller hjemme i første kamp onsdag.

