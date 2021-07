Montreal Canadiens slo tilbake i Stanley Cup

NTB Sport

Før kampen mandag kveld lokal tid i Montreal hadde Tampa Bay Lightning vunnet de tre første av de potensielt sju finalekampene – til dels overlegent. Nå står det 3–1 i kamper i fordel Lightning.

Josh Anderson sørget for å gi Canadiens en god start med et mål etter 15.39 i første periode. Barclay Goodrow utlignet etter 17.20 i andre periode.

Aleksander Romanov scoret for hjemmelaget 8.48 ut i siste periode, men Lightnings Pat Maroon sørget for å holde spenningen oppe med et mål etter 13.48.

Ved full tid sto det 2-2, og Anderson scoret 3.57 ut i overtidsspillet.

Dermed lever fortsatt håpet for Montreal Canadiens. Tampa Bay Lightning sikter på sin side mot å hente hjem Stanley Cup-trofeet for andre år på rad.

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild kom seg videre fra gruppespillet, men ble slått ut av Vegas Golden Knights i første runde i utslagsspillet.

(©NTB)