Det bekreftet storklubben tirsdag formiddag. Engen har signert en kontrakt som strekker seg til 30. juni 2023.

– Det er kjempestort. Endelig er det ute, og jeg kan vise det til verden. Det er en stolt dag for meg. Det var et enkelt valg å velge Barcelona, det er jo den klubben! sier Engen til NTB.

– Det har gått fort for meg de siste årene. Jeg har gjort store framskritt og føler meg klar til å ta et nytt steg. Jeg vil takke familien, det er en stor dag for oss alle. Jeg vet hvor stolt de er, fortsetter hun og er klar på hva som er målene:

– Jeg kommer dit for å bidra med det jeg har. Jeg er klar for å ta ansvar og ta enda et steg. Jeg kommer dit for å vinne titler. Det ble jo ikke Champions League-tittel med Wolfsburg, så den vil jeg gjerne vinne.

Barcelona er regjerende mesterligamester og vant også den spanske serien overlegent. Nå har de styrket seg med Engen, som har vært en nøkkelspiller for Wolfsburg de siste to sesongene.

Tok valget selv

Nå kommer hun på lag med Caroline Graham Hansen også på klubbnivå. Hun var toneangivende da Barcelona knuste Chelsea 4-0 i mesterligafinalen i mai.

– Jeg snakket ikke noe med henne om beslutningen min om å takke ja til Barcelona. Det valget tok jeg selv, men hun er en god landslagsvenninne, og det er et kjempepluss å ha henne der. Hun kommer til å være viktig for meg.

23-åringens kontrakt med Wolfsburg gikk ut i sommer. Hun var med på å tape mesterligafinalen i sin første sesong med den tyske klubben. Der ble det 1-3 for Lyon i august 2020.

Bundesliga-tittel

Totalt ble det 64 kamper, en Bundesliga-tittel og to cuptitler med Wolfsburg over to sesonger. Før den tid var hun i både Trondheims-Ørn (nå Rosenborg) og Lillestrøm.

– Tilliten og tiden i Wolfsburg var veldig fin. Jeg stortrivdes i Tyskland, og er takknemlig for tiden jeg fikk med dem, sier Engen.

Landslagsprofilen har 35 A-lagskamper for Norge. Hun debuterte på seniorlandslaget som 20-åring i 2018.

– Det har gått veldig fort med meg – fra å ha spilt i Norge på våren i 2019 og nå være klar for verdens beste klubb. Jeg har ikke vært redd for å tørre å ta sjansen til å gå til de beste klubbene når sjansen har bydd seg. Jeg gikk til Lillestrøm som ung og til Wolfsburg da sjansen kom, sier hun.

– Så har jeg raskt tatt nivået og tatt vare på sjansene mine. Jeg har fått tillit i alle klubbene jeg har vært i. Det har rett og slett vært en ekstremt artig reise.

