Danmarks kronprinspar til semifinale på Wembley

– Det er naturlig at kongefamilien – også her – representerer Danmark, sier kommunikasjonssjef Lene Balleby ved det danske hoffet.

For de fleste danske fans er det ikke mulig å komme seg til fotballens storstue i Nordvest-London for å se om de røde og hvide tar seg videre til EM-finalen. Strenge innreiseregler betyr ti dager i karantene for den som vil på fotballkamp.

VIP-gjester, inkludert de kongelige, slipper å sitte i karantene. Kulturminister Joy Mogensen har likevel takket nei til en invitasjon til å se kampen. De kongelige er invitert av det danske fotballforbundet (DBU).

