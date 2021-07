Barty til Wimbledon-semifinale – vil feire Goolagongs jubileum

NTB Sport

Barty vant 6-1, 6-3 i den første helaustralske Grand Slam-kvartfinalen på 41 år. Kampen varte bare en time og seks minutter. Barty drømmer om å markere 50-årsjubileet for Emma Goolagongs Wimbledon-triumf ved å løfte trofeet lørdag.

Barty bruker en drakt inspirert av den Goolagong brukte i 1971. Begge har røtter i den australske urbefolkningen.

75.-rangerte Tomljanovic sendte den 18-årige britiske yndlingen Emma Raducanu ut av turneringen i åttedelsfinalen mandag, men hun var sjanseløs mot Barty på den første dagen med fulle tribuner etter ytterligere lettelse av koronarestriksjonene.

Raus

– Alle hjemme bør være stolte av henne, og det var hyggelig å dele bane med henne i dag, sa Barty raust om sin tre år eldre motstander.

25-årige Barty vant juniorklassen i Wimbledon i 2011, men hun hadde aldri tatt seg forbi fjerde runde i singleturneringen som senior. Torsdag møter hun Angelique Kerber i semifinalen. Tyskeren slo Karolina Muchova i strake sett.

– Hun kommer til å sette meg på prøve. Angie har hatt suksess her før, og jeg vet at jeg må prestere på topp for å ha en sjanse, sa Barty.

Fulle tribuner

– Jeg vet hvordan man spiller på gress, og dette er et magisk sted for meg, sa Kerber etter å ha økt sin seiesrekke til 10 kamper, alle på gress.

I den andre semifinalen spiller 2.-seedede Aryna Sabalenka, mot Karolina Pliskova. Hviterusseren slo ut tunisiske Ons Jabeur i strake sett, mens Pliskova tok seg av Viktorija Golubic.

Pliskova og Golubic var de første som bedrev idrett foran fulle tribuner i Storbritannia siden koronapandemien rammet i mars i fjor. Det betydde 15.000 tilskuere på centercourten.

