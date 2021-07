Naomi Osaka melder seg OL-klar – lover å stille på pressekonferanser

NTB Sport

Osaka har hatt pause fra turneringstennis siden hun trakk seg fra Roland-Garros i slutten av mai. Det gjorde hun etter å ha blitt bøtelagt og truet med diskvalifikasjon for ikke å stille til pressekonferanse etter seieren i første runde.

23-åringen har vært åpen om at hun har slitt med depresjon og at hun har fått et angstfylt forhold til pressekonferanser.

Osaka valgte blant annet å stå over årets Wimbledon, men melder seg nå klar til OL på hjemmebane i Tokyo. Der planlegger hun dessuten å møte til pressekonferansen, opplyser hun i en uttalelse til TV-kanalen NHK.

«Jeg forbereder meg langsomt slik at jeg kan være på toppen i OL», skriver 23-åringen.

