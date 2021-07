Lemper på innreiseregler for idretten: Flere sykkelritt får klarsignal

NTB Sport

Det ble kjent da regjeringen justerte lettelsene som er innført på trinn tre i gjenåpningsmodellen. Siste og fjerde trinn er satt på vent inntil videre.

Unntaket fra innreiserestriksjoner er gitt til enkeltarrangement. Det gjør det mulig å arrangere sykkelrittene Ladies Tour of Norway, Tour of Norway og Arctic Race of Norway.

I tillegg er det åpnet for eurocupspill i håndball for kvinner og menn i august. Regjeringen sier også ja til OL-kvalifiseringskamper i ishockey 26.-29. august.

Fra før er det gitt grønt lys for europacup i fotball på norsk jord. Bodø/Glimt, Molde, Vålerenga og Rosenborg tar senere i måneden imot lag fra utlandet. Lempingen gjorde det i tillegg mulig å gjennomføre Bislett Games 1. juli.

De utenlandske utøverne slipper opphold på karantenehotell, men må forholde seg til tilpassede karanteneregler på egnet oppholdssted.

Regjeringen opplyser at den tar sikte på å gi unntak også for deltakere og støttepersonell i VM i både bryting og styrkeløft samt EM i curling. Mesterskapene skal holdes i Norge i oktober og november.

