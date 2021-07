Kane-show sendte England videre – én kamp unna første finale på 55 år

NTB Sport

Lørdagens seier betyr at England, som i 1996, skal spille semifinale i et europamesterskap på Wembley. Der røk engelskmennene ut mot Tyskland etter at nåværende landslagssjef Gareth Southgate bommet i straffesparkkonkurransen.

Harry Kane kickstartet kvartfinalen i Roma med en tidlig scoring. Raheem Sterling sendte han gjennom med en smart pasning etter kun fire minutter. Kane fikk kastet seg ned og tuppet ballen forbi Ukraina-keeper Heorhij Busjtsjan. Det var hans andre scoring på like mange kamper.

I annen omgang skulle han igjen få nettsus. Et innlegg fra Luke Shaw på kanten fant Kane, som enkelt satte inn 3-0 med hodet. Det sikret langt på vei Englands semifinaleplass.

– Det er en flott prestasjon å opptre slik i en kvartfinale i EM. Det er en fin dag for engelsk fotball, sa Kane.

Samtidig ville han ikke la seg rive for mye med.

– Vi må fortsette å jobbe og sørge for å bli bedre, sa Tottenham-spissen.

Løsnet

I gruppespillet var ikke Kane i den formen fotballpublikummet er blitt vant med å se, men i utslagsrundene løsnet det. Der har Kane tre mål på to kamper.

Som i åpningsminuttene fikk England en strålende start også i 2. omgang. Et frispark fra Luke Shaw fant United-kamerat Harry Maguire, som fikk stå faretruende alene i feltet. Den høyreiste stopperen gjorde ingen feil og sendte ballen ned i hjørnet, utakbart for Busjtsjan.

Maguire var fornøyd med innsatsen til hele laget.

– Det er en fantastisk følelse. Vi stopper ikke her, vi har en viktig kamp som kommer, sa han.

– Vi snakket før kampen om at vi måtte bli bedre på dødballer, la Maguire til.

Første landslagsmål

Etter en drøy time dukket Jordan Henderson opp i feltet for England. Liverpool-kapteinen rev seg fri og kunne gå uforstyrret opp å heade inn sitt første landslagsmål.

Målet kom i 31-åringens 62. landskamp. Før scoringen hadde han kun vært på banen i fem minutter.

Ukraina kom på noen små farligheter, men fikk aldri produsert de største mulighetene til å sette Jordan Pickford på prøve.

Nullen bakover betyr at England har holdt nullen fem ganger på fem kamper i årets mesterskap, og sju ganger på de siste ni forsøkene i kvalifiserings- og mesterskapssammenheng.

Lørdag var Mason Mount tilbake i startoppstillingen. Det samme var den påtroppende Manchester United-spilleren Jadon Sancho. Det har vært mange rop etter han i sosiale medier i løpet av turneringen.

På jakt

Nå jakter engelskmennene på sin første mesterskapsfinale og tittel siden VM i 1966. Dermed kan 55 års ventetid snart være over.

Men i veien står et formsterkt dansk lag. Danmark er det siste laget som slo England på Wembley med en 1-0-seier i Nations League i fjor høst.

Der ble Christian Eriksen matchvinner på straffespark, men han blir som kjent ikke å se i semifinalen grunnet hjertestansen han fikk i første EM-kamp.

