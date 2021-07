Norges tropp har nesten full vaksinedekning – men også uvaksinerte sendes til OL

NTB Sport

Den norske OL-troppen fikk vaksinedoser via Den internasjonale olympiske komité (IOC), og fikk hjelp av norsk helsepersonell til å sette Pfizer-dosene.

– Vi kommer til å reise til Tokyo med en høy prosentandel vaksinerte. Det er langt oppe på 90-tallet, sier toppidrettssjef Øvrebø til NTB.

– Men det er frivillig å vaksinere seg, og det er ikke noen forutsetning for å delta. Det er utøvere som ikke er vaksinert, men det er ikke så mange, sier Øvrebø.

Toppidrettssjefen sier den norske OL-troppen er blitt vaksinert ikke bare for å beskytte seg selv, men også for å beskytte vertsnasjonen Japan. Flere i Japan har uttrykt frykt for at de mange OL-troppene har med seg importsmitte.

