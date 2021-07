Italia knuste Belgias titteldrøm med 2-1-seier i EM-kvartfinalen

NTB Sport

I en underholdende kamp var Roberto Mancinis lag sterkest i München. Italia-sjefen så Barella og Insigne fikse 2-0 det siste kvarteret av første omgang.

Like før pause reduserte Romelu Lukaku fra straffemerket, men nærmere kom ikke det belgiske mannskapet mange hadde som en av årets store tittelfavoritter.

Tirsdag skal Italia bryne seg på Spania i den første semifinalen på Wembley. Det blir fjerde gang på rad at stornasjonene møtes i et cupspill i EM. For fem år siden vant Italia 2-0 i første utslagsrunde, men i 2012 vant spanjolene overlegent 4-0 i finalen.

Magi

Fredagens siste kvartfinale innfridde høye forventninger. Kevin de Bruyne ble klar til kamp og var sentral da Belgia tidlig så farlige ut på kontringer, men stjernekeeper Gianluigi Donnarumma sto stødig og slo unna det som kom.

Leonardo Bonucci trodde han hadde sendt Italia i ledelsen etter drøyt et kvarter, men målet ble annullert for offside. VAR-bildene viste at Giorgio Chiellini sto på feil side da han flikket videre et lavt innlegg til sin stoppermakker.

Etter en halvtime kom derimot den italienske scoringen. Med en magisk vending lurte han tre belgiere og dunket inn 1-0. Målet kom da Belgia mistet ballen i det de prøvde å spille seg ut.

Stor bom

Insigne doblet ledelsen ved å curle ballen i lengste hjørne fra utsiden av boksen. Signaturscoringen fra Napoli-stjernen kom i det 44. minutt, men dramaet i omgangen var ikke over.

Rett etter gikk Jérémy Doku i bakken etter å ha blitt felt av Giovanni Di Lorenzo. Dommeren pekte på krittmerket, og straffen scoret Lukaku ved å sette ballen midt i mål.

Etter en time bommet samme mann på en enorm sjanse, men Inters kraftfulle spiss bommet utrolig nok på De Bruynes eminente innlegg.

(©NTB)