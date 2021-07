Warholm kronet Bislett-kvelden med verdensrekord: – Det største jeg har opplevd

NTB Sport

Tiden er åtte hundredeler under Kevin Youngs rekord på 46,78 fra OL i 1992. Warholm utklasset konkurrentene foran kokende Bislett-tribuner og slo nærmeste konkurrent Alison dos Santos med 68 hundredels sekund selv om brasilianeren satte personlig rekord.

Warholm tok rekorden han er konfrontert med til det kjedsommelige i lang tid.

– Jeg er mildt sagt dritlei av å høre om denne verdensrekorden. Jeg tenkte på det under pressekonferansen i går også. Man må alltid svare politisk korrekt, for noen kunne tatt den før meg, men nå kan vi snakke med litt større bokstaver, smilte han til NTB.

– Dette tror jeg er det største jeg har opplevd, tilføyde friidrettsstjernen.

Øyeblikket på Bislett glemmer han naturlig nok aldri.

– Vi har jobbet med verdensrekorden ufattelig lenge. Uansett hva som nå skjer, har jeg opplevd dette øyeblikket, sa Warholm.

Best når det gjelder

At verdensrekorden skulle ryke nettopp på hjemmebane kunne knapt passet bedre.

– Jeg tenkte på det hele veien. Hvis det er én gang jeg skulle gjøre det, er det i dag. Det er ikke gitt at man klarer det, men når det først går, er det helt nydelig, smilte Warholm.

Han har gjort det til en vane å være best i de viktige anledningene.

– Jeg prøver å levere når det gjelder. Det er den typen løper jeg ønsker å være, sa verdensrekordholderen.

Fortjener det

Warholm parkerte resten av feltet torsdag. Yasmani Copello på tredjeplass var slått med godt over ett sekund.

Bislett Games-sjef Steinar Hoen sa til NTB at Warholms rekord er blant dem som har beveget ham mest, og han betalte med stor glede ut rekordbonusen på 50.000 dollar (425.000 kroner).

Det var knyttet stor spenning til Warholms sesongåpning på Bislett.

25-åringens personlige rekord, som også var europarekord, lød på 46,87. Det var inntil forrige helg tidenes nest raskeste tid på distansen. Da løp amerikanske Rai Benjamin på tiden 46,83 under amerikanernes OL-uttak i Eugene.

Benjamins skremmeskudd var kun fem hundredeler bak verdensrekorden til landsmannen Kevin Young, som hadde stått siden før Warholm og Benjamin ble født. Nå har Warholm lagt både Young og Benjamin bak seg.

Monaco og OL neste

Det ligger an til å bli en forrykende duell under OL i Tokyo senere i sommer. Allerede under Diamond League-stevnet i Monaco 9. juli får friidrettspublikummet en forsmak. Der skal både Warholm og Benjamin løpe.

– Jeg håper duellen mellom oss er kommet for å bli, sa Warholm til NTB.

Warholm vant VM-gull i både 2017 og 2019. En tittel i OL vil gjøre samlingen komplett.

(©NTB)