McSweyn med årsbeste i verden på drømmemila

«Drømmemila» hadde i år fått navn etter tidligere Bislett-general og friidrettsleder Svein Arne Hansen, som døde i fjor sommer. Før løpet ble det spilt en rørende videobeskjed fra president Sebastian Coe i det internasjonale friidrettsforbundet til minne om Hansen.

Et sterkt felt levde opp til forventningene. McSweyn viste seg som den beste, og han seiret klart foran polske Marcin Lewandowski (3.49,11) og landsmannen Jye Edwards (3.49,27).

– Jeg er svært lykkelig i kveld. Jeg ville hedre Svein med et godt løp, sa McSweyn, som forbedret sin personlige rekord med over to sekunder.

– Formkurven min peker oppover før OL. Nå handler det om å prøve å holde meg frisk, fortsatte McSweyn, som har bestemt seg for å konsentrere seg om 1500 meter i Tokyo. Han har slått fra seg tanken om å doble med 5000 meter også.

Milløpet var en av tre årsbestenoteringer i verden under Bislett Games. De andre var Yomif Kejelchas 7.26,25 på 3000 meter og selvsagt Karsten Warholms verdensrekordtid 46,70 på 400 meter hekk.

