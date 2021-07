Haugesund henter Martin Samuelsen tilbake til klubben

NTB Sport

Det bekrefter Haugesund i en litt uvanlig video på Twitter.

– Det føles veldig godt og det føles veldig rett, sier Samuelsen til Haugesunds nettside.

Samuelsen innrømmer at det har vært viktig å komme tilbake til kjente og trygge omgivelser.

– Det var hovedgrunnen til at jeg kom tilbake og det tror jeg vil hjelpe meg til å spille god fotball og få ut det beste av mine kvaliteter, sier han videre.

Samuelsen returnerer til gamleklubben i en permanent overgang. Kontrakten gjelder ut 2022-sesongen. Dermed har den tidligere landslagsspilleren bundet seg til Haugesund og eliteseriespill i halvannet år.

– Han har signert, det er en overgang og ikke lån. Sola skinner og det er fryd og gammen i Haugesund i dag. Det kommer detaljer etter hvert, sier daglig leder John Harald Log til NTB.

Samuelsen spilte for Haugesund i 2019. Da noterte han seg for 13 mål, derav sju i cupen, på 35 kamper. Siden den gang har han spilt 12 kamper for Hull i Championship og League One, samt 12 kamper på utlån for Aalborg i vår.

Samuelsen har tre A-landskamper for Norge og står med ett mål.

