Åge Hareide forlenger ikke med Rosenborg: – Vil prioritere annerledes

NTB Sport

Hareide tok over som Rosenborg-trener i august i fjor, etter at han var ferdig som dansk landslagstrener. Returen til Lerkendal har ikke blitt en suksess.

– Jeg har bestemt meg for å pensjonere meg som fotballtrener fra årsskiftet. Hensikten da vi skrev kontrakten ut 2021 var nettopp usikkerheten på hvor lenge jeg ville holde på. Vi hadde 1. juli som dato slik at Rosenborg kan finne erstatter, sier Hareide til rbk.no.

Styreleder Ivar Koteng opplyser til NTB at han ikke vil kommentere Hareides avgjørelse før det har vært et styremøte i klubben klokken 17 torsdag.

Hareide møtte selv pressen med et smil om munnen i sommersola på Lerkendal.

– For meg som har 50 år i fotballens tjeneste så følte jeg at det var nok sånn sett. De årene jeg har helse igjen, vil jeg ha litt fri. Jeg vil prioritere andre ting, sier Hareide.

Vanskelig avgjørelse

Han sier at det var en vanskelig avgjørelse å ta.

– Det er alltid vanskelig når du skal stoppe med noe du har holdt på med hele livet, sier Hareide.

Den tidligere landslagstreneren i både Norge og Danmark har fått skuffende resultater i sin andre periode som Rosenborg-trener. Han tok over jobben i august i fjor.

Torsdag sier Hareide at det ikke var de dårlige resultatene, men fødselsdatoen hans som gjorde at han tok avgjørelsen om å gi seg. Hareide sier han vil gi Rosenborg tid til å finne en erstatter i ro og fred.

– Det har vært ustabilt. Jeg har grublet mye over hvorfor det har vært så ustabilt, sier Hareide om sin tid som Rosenborg-trener.

– Litt synd

– Det er litt synd at han hopper av nå, men jeg har nesten sett det på ham at lysten på å gå videre ikke er der. Han har selv sagt at han ville ha framgang, og det har vi ikke hatt, sier RBK-legenden Bent Skammelsrud til NTB.

– Det var ikke noen overraskelse, jeg tror folk har vært forberedt på at det kunne skje. Det var en grunn til at han skrev en kontrakt ut året. En gang tar det jo slutt, en trenerkarriere også, sier Roar Strand til NTB.

Legendene hyller Hareide, men sier det var rett av ham å varsle at han vil gå av.

– Han fortjener å få lov til å slutte, selv om det i denne gangen går ut over Rosenborg, sier Skammelsrud.

På utgående kontrakt

Den gamle RBK-helten tror ikke det blir et problem at Hareide går på utgående kontrakt ut året.

– Det er selvfølgelig et spørsmål som må stilles. Spillerne har en trener på oppsigelse, men så lenge det er han med den erfaringen og typen han er, så kan han faktisk gjøre det, sier Skammelsrud.

Hvem som nå skal ta over Rosenborg, det er et stort spørsmål Skammelsrud ikke har noe svar på nå.

– Lykke til med den jobben! Jeg vet ikke hvem som er på lista, men det er ikke en akutt situasjon. De har et halvår på seg, sier Skammelsrud.

Det er tidligere blitt stilt spørsmål ved om personene som sitter i RBK-styret kan bli sittende gjennom nye trenerjakter når prosjektene de så langt har gått for har feilet.

– Jeg skjønner at spørsmålet stilles, men jeg stoler på at de gjør jobben på en ordentlig måte. Det er dette styret som skal finne en ny trener, sier Skammelsrud.

Krise

Etter en sesongstart med flere heldige seire, står Rosenborg nå med fire strake kamper i serien uten seier. Hareide selv har omtalt det som krise for Rosenborg.

De dårlige resultatene førte til at det denne uka var spekulasjoner om at Hareide skulle gi seg i både Adresseavisen, VG og sosiale medier.

Torsdag ettermiddag kom nyheten om at Hareide gir seg som fotballtrener fra 1. januar 2022.

– Motivasjonen min fram til nyttår er stor. Jeg ønsker å avslutte på en god måte, fortsetter han.

Hareide ledet også Rosenborg i 2003, før han ble norsk landslagstrener. Han har trent klubber som Molde, Viking og Malmö, der han hadde stor suksess i Europa.