Verdensmesteren på 400 meter utestengt i to år

Den nigerianskfødte 23-åringen ble i juni i fjor suspendert etter fire brudd på meldeplikten, hvorav tre fant sted i perioden mars 2019 til januar 2020.

Friidrettens integritetsenhet (AIU) frikjente henne i oktober i fjor med den begrunnelse at det ikke var bevist at hun kunne klandres for ett av bruddene på meldeplikten, og dermed forelå det ikke tre brudd innen en 12-månedersperiode, slik det må for å utløse straff.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) anket saken inn for CAS, som nå har tatt anken til følge og utestengt henne i to år.

Naser ble overraskende verdensmester på 400 meter i Doha i 2019.

