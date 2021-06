Vålerenga hentet kantspiller fra svensk fotball

NTB Sport

Vålerenga bekrefter overgangen på sine nettsider onsdag.

Det opplyses at 21 år gamle Mörfelt besto den medisinske testen i Halmstad tirsdag. Nå jobbes det med å få ham til Norge.

Den tekniske kantspilleren har signert en kontrakt som strekker seg ut 2025-sesongen.

– Vi ble oppmerksomme på Albin for rundt et halvt år siden, og har selvsagt fulgt nøye med på det han har levert i Allsvenskan denne sesongen. Vi har hatt en god dialog med han, og Albin gleder seg til å komme hit. Faren bor her i Oslo, og han kjenner godt til Vålerenga, sier Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

Trener Dag-Eilev Fagermo sier klubben har sikret seg en lovende spiller.

– I Albin får vi en norsk landslagsspiller med et stort potensial. Han er veldig god til å starte i bakrom, kvikk og målfarlig, og i tillegg er han tøff. Han imponerte meg blant annet på Norges U21-landslagssamling da jeg så han der. Med Albin på plass er vi godt forspent fremover i banen, sier Fagermo.

Mörfelt ble tidligere i år tatt ut på det norske U21-landslaget som følge av at han har norsk far.

Kantspilleren har spilt seks kamper for Varberg i Allsvenskan denne sesongen.

