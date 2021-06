Ukrainas regjering stilte i landslagsdrakter etter EM-seieren mot Sverige

NTB Sport

– Jeg gratulerer og takker alle spillerne og trenerne for seieren, sa Sjmygal under onsdagens statsråd, der alle var ikledd landslagsdrakt.

– Slike prestasjoner motiverer og forener landet vårt. Folket stiller seg helhjertet bak landslaget.

Tidligere tungvektsbokser Vitali Klitsjko, som nå er borgermester i Kiev, stilte også i landslagsdrakt. På Instagram la han ut et bilde av seg selv i den blå drakten som ble brukt mot svenskene.

– Heia Ukraina! Ære til heltene, skrev han.

Ukrainas EM-drakter skapte politisk storm før turneringen. Russland protesterte mot at draktene inneholder et omriss av Ukraina inkludert Krim-halvøya, og mot påskriften «ære til heltene», et slagord som er brukt i demonstrasjoner mot den russiske annekteringen av Krim.

Det er ikke bare politikere i hjemlandet som er grepet. Tennisstjernen Jelina Svitolina snakket mer om fotballseieren enn om sin egen seier etter å ha gått videre i Wimbledon-turneringen.

– Vi ukrainere gir aldri opp. Landslaget vil ofre livet for å slå England i kvartfinalen, sa hun.

– Vi har intet å tape. Vi har allerede gjort stordåd ved å slå ut Sverige. Vi kan ta England også, for vi er ukrainere. Vi ofrer alt på banen og gjør alltid vårt beste.

Om Svitolina vinner sin neste kamp, kan hun fort være i aksjon i 3. runde når Ukraina går på banen for å møte England lørdag.

– Jeg håper å vinne på centercourten i tide til å se Ukraina slå England, sa hun.

