Tidligere Haaland-lagkamerat klar for Leicester

NTB Sport

Daka er en spennende, ung spiss, skriver Leicester i presentasjonen av 22-åringen.

Daka har scoret 61 ganger på sine 87 siste kamper for Salzburg og ble kåret til den beste spilleren i østerriksk bundesliga forrige sesong.

– Jeg er så glad for å komme til denne store, historiske klubben, sier Daka selv.

Britiske medier påpeker at Daka i likhet med Erling Braut Haaland har bøttet inn mål for Salzburg. De to var lagkamerater før Haaland gikk til Borussia Dortmund.

– Leicester har sikret seg en vinner hvis Daka kan nå opp mot Haalands nivå, skriver TalkSport.

(©NTB)