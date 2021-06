Ny TV-avtale for kvinnenes mesterliga i fotball – alle kampene kan sees gratis på nett

NTB Sport

For første gang innføres det gruppespill i mesterligaen for kvinner, og det er fra og med gruppespillet at samtlige kamper skal gjøres tilgjengelig på DAZNs YouTube-kanal. Til sammen blir det 61 kamper, inkludert finalen.

Vålerenga og Rosenborg blir norske deltakere i turneringen, men de må først gjennom kvalifisering om de skal komme seg til det lukrative gruppespillet. Det kommer til å omfatte 16 lag.

Bare tittelforsvarer Barcelona (med Caroline Graham Hansen), Paris Saint-Germain, Bayern München og Chelsea (med Guro Reiten og Maren Mjelde) er direkte klare for gruppespillet, som innledes i oktober.

Globale rettigheter

De første år av TV-avtalen sendes kampene både på DAZNs plattform og på YouTube. De to neste sesongene, i 2023-24 og 2024-25, vises samtlige kamper på DAZN og 19 av dem gratis på YouTube.

DAZN har fått verdensomspennende rettigheter, med unntak for Midtøsten, Nord-Afrika og Kina.

I det nye mesterligaformatet har Uefa sentralisert salg av medie- og sponsorrettigheter, og det loves dramatisk økte inntekter som skal fordeles i europeisk kvinnefotball.

Kjempesteg

– For to år siden, da vi lanserte Uefas første strategidokument for kvinnefotball med navnet «Time for action», lovet vi å handle for å gjøre kvinnefotballen større, mer profesjonell og mer ressurssterk innen 2024. Denne sommeren tar vi et kjempesteg i den retningen, sier Uefa-president Aleksander Ceferin i en pressemelding.

– Vi er henrykt over å offentliggjøre den fireårige avtalen med DAZN og YouTube. Folk over hele verden får anledning til å følge kampene med verdens beste kvinnelige spillere. Det er ingen bedre måte å inspirere kommende generasjoner av jenter og gutter til å spille fotball.

(©NTB)