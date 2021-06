Nusa-dobbel brøt Stabæks tapsrekke – 3-3 mot Viking

NTB Sport

Stabæk hadde tapt sine fem foregående kamper og er nest sist på tabellen, men to venstrebeinsskudd fra det unge stortalentet holdt på å ordne klubbens første borteseier mot Viking siden 2000.

En annen tenåring, 19-årige Herman Geelmuyden, satte inn 2-2-målet i det 61. minutt, mindre enn ett minutt etter at han ble byttet inn. Seks minutter senere skjøt Nusa inn 3-2-målet.

Det så ut til å bli vinnermålet inntil Viking-innbytter Yann-Erik de Lanlay i det 83. minutt fikk drømmetreff i returrommet og sørget for poengdeling.

– Jeg ville vært mer fornøyd om det ble tre poeng, men det var veldig bra arbeidsmoral i dag, og jeg er tilfreds med måten vi kom tilbake fra 1-2, sa Stabæk-trener Jan Jönsson til Discovery Plus. I likhet med alle andre er han imponert av Nusa.

– Han viste stor ro ved scoringene. Det er lett å bli stresset i de situasjonene, sa han.

Veton Berisha hadde skapt godstemning blant nesten 5000 tilskuere da han med to scoringer vendte til 2-1-ledelse for Viking, og det var bud om flere hjemmemål før gjestene slo hardt tilbake.

Det var første gang siden 24. november 2019 at Viking fikk ha flere enn 600 tilskuere på egen arena. Det ordnet man ved hjelp av koronatesting av tilskuere.

– Det var surt å tape to poeng på den måten, med den støtten vi fikk fra publikum. Det var flott at de klappet for oss, men jeg skulle ønske vi hadde levert litt bedre og tatt tre poeng, sa Berisha til Discovery.

Målmoro

Viking kom til kampens første sjanse da Viljar Vevatne nikket i tverrliggeren på et frispark fra Zlatko Tripic etter et kvarter, men det var Stabæk som tok ledelsen i sommerværet.

Stortalentet Nusa fikk starte for første gang i Eliteserien etter å ha scoret et drømmemål som innbytter i Bodø sist helg. I det 26. minutt viste han litt av det han kan. Kornelius Normann Hansen førte ballen fra egen halvdel og fant unggutten med en crossball. Nusa tok noen berøringer inn i 16-meteren og fyrte løs med venstre. Ballen gikk stolpe-inn oppe i nærmeste kryss.

– Det var der jeg siktet, sa han, mens keeper Iven Austbø hevdet at han ble lurt av et sleivtreff.

Stabæk-gleden varte ikke lenge. Tre minutter senere kom Sondre Auklend til innlegg fra høyre. Fra kort hold slo ballen i hånden til Jeppe Moe, som hadde armen ut fra kroppen. Berisha la ballen på 11-metersmerket og banket den midt i mål. Keeper Marcus Sandberg hadde kastet seg.

Drømmekontring

Det var spilt bare et par minutter av 2. omgang da Berisha avsluttet en drømmekontring med 2-1-målet. Rolf Daniel Vikstøl klarerte et Stabæk-hjørnespark, Auklend førte ballen i høyt tempo og spilte fram Harald Nilsen Tangen, som spilte Berisha gjennom. Avslutningen var utakbar.

Viking presset og hadde også 3-1-målet inne, men det ble korrekt annullert fordi Berisha gikk i kroppen på keeper.

Så kom Geelmuyden inn, og 40 sekunder senere dukket han opp i målgården på et innlegg fra Sturla Ottesen. I annet forsøk fikk han ballen forbi keeper.

Deretter var det Nusas tur igjen. I det 67. minutt kom Oliver Edvardsen til dødlinja og slo inn. Nusa fikk den på 16-meterstreken etter et mislykket klareringsforsøk, og etter en berøring banket han inn 3-2-målet.

Berisha skrek på straffe da ballen slo i hånden til Simen Wangberg i feltet, men De Lanlay fikk siste ord da han slo til i returrommet etter et langt kast.

