Murray med populær seier i Wimbledon

NTB Sport

Det var dagens siste kamp, og den ble avsluttet under flomlys. Murray lå under 1-2 i sett da kampen ble stoppet på grunn av mørke, men den 34-årige skotten lot til å ha godt av pausen på et kvarter mens taket ble lukket og lysene skrudd på.

Etterpå vendte han kampen, til publikums store og høylytte glede. Etter nesten fire timers spill vant han 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2.

Det tillates 7500 tilskuere på centercourten i Wimbledon, og de laget elektrisk stemning.

Murray sørget i 2013 for første britiske seier i herresingle på 77 år, og han gjentok bedriften i 2016. Siden har han vært plaget av skader, og etter to hofteoperasjoner spiller han gressturneringen i London for første gang på fire år.

God start

Han slo ut 24.-seedede Nikoloz Basilashvili i 1. runde. Otte var på papiret en langt enklere oppgave. Tyskeren er bare nummer 151 på rankingen, men det ble en spennende kamp som publikum satte stor pris på.

I 3. runde blir det vanskeligere for Murray. Da møter han den canadiske klassespilleren Denis Shapovalov, som er 10.-seedet. Han fikk walkover onsdag fordi motstanderen Pablo Andújar måtte trekke seg med skade.

Favorittfall

Casper Ruud var ikke eneste seedede spiller som forsvant ut av turneringen onsdag. 11.-seedede Pablo Carreño-Busta, 20.-seedede Aslan Karatsev og 21.-seedede Ugo Humbert forsvant i likhet med nordmannen i 1.-rundekamper som var skjøvet til onsdag på grunn av regn.

Sju seedede mannlige spillere, blant dem toppseedede Novak Djokovic, vant i likhet med Murray 2.-rundekamper.

I kvinneklassen røk 4.-seedede Sofia Kenin ut i 2. runde, mens 5.-seedede Bianca Andreescu og 9.-seedede Belinda Bencic var blant dem som røk ut i 1. runde. Venus Williams tapte også onsdag, dagen etter at søsteren Serena måtte trekke seg med skade.

Ruud har ikke spilt ferdig i Wimbledon tross singletapet for Jordan Thompson i fem sett. Torsdag skal han i aksjon sammen med svenske André Göransson i double. De møter det spanske paret Feliciano og Marc Lopez.

(©NTB)