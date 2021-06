Jakob Ingebrigtsen trekker seg fra Bislett: Ikke grunn til å frykte OL-trøbbel

NTB Sport

Norges Friidrettsforbund bekrefter i en pressemelding onsdag at Ingebrigtsen må trekke seg fra torsdagens stevne på grunn av en halsbetennelse.

– Jakob våknet med vondt i halsen, og det er konstatert at han har fått en halsbetennelse, sier trener Gjert Ingebrigtsen i en uttalelse.

Den yngste av løperbrødrene Ingebrigtsen skulle til start på den tradisjonsrike drømmemila, løpet som nå bærer tidligere Bislett-general Svein Arne Hansens navn.

Ingebrigtsen-brødrene har den siste tiden oppholdt seg på treningsleir i sveitsiske St. Moritz.

– Ikke noen krise

Toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, sier til NTB at det er synd for Bislett Games at Ingebrigtsen ikke kan løpe der. Han tror imidlertid ikke at halsbetennelsen vil påvirke Ingebrigtsen nevneverig i OL-forberedelsene.

– Nei, det blir nok å trekke det litt langt. Det er alltid sånn at du vil holde deg frisk, men det er ikke noen krise om han må ta det med ro noen dager, sier Slokvik.

Han vil ikke spekulere rundt hvor mange dager Ingebrigtsen må ta det med ro.

Tokyo-OL innledes 23. juli, men friidrettsøvelsene begynner først en uke senere.

Råsterk form

Jakob Ingebrigtsen har vært i forrykende form den siste tiden. 20-åringen satte nylig ny europarekord på 5000 meter under et Diamond League-stevne i italienske Firenze.

Tiden ble råsterke 12.48,45. Under Diamond League-åpningen i engelske Gateshead i slutten av mai knuste han konkurrentene på 1500 meter med tiden 3.36,27.

Superløpet ble gjort under relativt kjølige forhold.

Rogalendingen seiler opp som et brennhett norsk medaljehåp under sommerens OL i Tokyo.

Trekkplaster

Under torsdagens Bislett-stevne var yngstebror Ingebrigtsen naturlig nok et av de fremste norske trekkplastrene. På drømmemila skulle han etter planen ha brynt seg mot blant andre den sterke australieren Stewart McSweyn.

Øvelsen er kveldens nest siste. Kun 400 meter hekk for menn, med Karsten Warholm i feltet, går senere.

Filip Ingebrigtsen skal løpe 3000-meteren på Bislett , mens eldstebror Henrik nylig ble operert for en lårskade og mister resten av sesongen.

