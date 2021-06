Gregersen revansjerte seg da toppscorer Ohi sikret Molde-seier

NTB Sport

Gregersen imponerte ikke da han fikk 30 minutter på høyreback for Norge mot Hellas tidligere i måneden, men med Marcus Holmgren Pedersen solgt til Feyenoord ble Gregersen løsningen på høyreback for Molde mot Strømsgodset.

– Det er lettere å spille høyreback på Molde enn på landslaget, så han løste det på en glitrende måte, var dommen fra Molde-trener Erling Moe i intervju med Discovery Plus etter kampen.

For uttaket betalte seg nesten med en gang, da Gregersen var oppe i angrep og scoret åpningsmålet etter bare sju minutter.

Etter en snau halvtime scoret Molde to kjappe mål av Ohi Omoijuanfo, og med 3-0 på en halvtime var det lite som tydet på annet enn Molde-seier.

Strømsgodset skulle likevel få sine muligheter i 2. omgang da Molde senket tempoet, men hjemmelaget holdt buret rent da seieren og serieledelse ble sikret. Moldes største gullrival Bodø/Glimt tapte 0-1 for Sandefjord og er nå tre poeng bak moldenserne på toppen av tabellen.

– Molde er det beste laget i Norge, og vi får en liten skolering på det, mener Strømsgodsets Gustav Valsvik.

Med fem seire på rad har Molde virkelig funnet gullformen, mens Omoijuanfo befester sin posisjon som Eliteseriens desiderte toppscorer med sine 13 fulltreffere.

Neste kamp for Molde er borte mot Sarpsborg på søndag. Senere samme dag spiller Strømsgodset i Oslo mot Vålerenga.

En toppscorer verdig

Molde var nær ved å ta ledelsen allerede før minuttet hadde gått, og som vanlig var det Omoijuanfo som var i riktig posisjon til rett tid i feltet. Eliteseriens toppscorer fikk det ikke helt til å stemme på headingen fra femmeteren, for ballen gikk nesten rett på keeper som fikk avverget.

Men det skulle ikke ta lang tid før Gregersen sendte laget i ledelsen. Et innlegg fra Kristoffer Haugen gikk via Emil Breivik og hele veien over til motsatt back, der Gregersen overlistet Godset-keeper Viljar Myhra med et skudd i nærmeste hjørne.

– Det startet bra med et mål, og det er artig. Det kom et innlegg fra motsatt, og da var det bare å klinke den inn der, sa Gregersen om åpningsmålet.

Tjue minutter senere var det tid for nok et Ohi-show. Først avsluttet spissen et praktangrep etter pasning fra Etzaz Hussain, og like etter var duoen involvert igjen da Molde gikk opp til 3-0. Hussains skudd fra utenfor boksen presset fram en retur fra Myhra som Omoijuanfo enkelt satte i mål.

Store Godset-muligheter

– Vi ser ut som oss selv og spiller bra fotball nå. Det er viktig å ikke sette på bremsen og la Godset komme inn i kampen igjen, så det er bare å drepe matchen så fort som mulig, sa Eliteseriens toppscorer i pausen.

Tross advarselen fra Omoijuanfo, var det et langt tammere Molde-lag som kom ut på banen i 2. omgang. Det førte til at Strømsgodset kom til store sjanser som de burde ha redusert på.

Begge gangene var det Fred Friday som forspilte mulighetene. Den første skaffet han selv da han snappet ballen fra Sheriff Sinyan og avsluttet i nettveggen fra kloss hold. Den andre muligheten fikk han på et sølvfat etter en retur, men nigerianeren bommet på målet som sto og gapte.

Omoijuanfo fikk nok en god mulighet til å score etter en knapp time, men hattrick ble det ikke, og like etterpå ble spissen byttet ut.

Erstatter David Datro Fofana kunne fort lagt på til 4-0 for Molde, men ivorianeren sliter fortsatt med uttellingen i sin første sesong i Eliteserien. Uansett hadde Molde-trener Erling Moe ingenting å utsette på kampen.

– I dag er jeg godt fornøyd. Full kontroll, og jeg synes vi gjenomførte på en bra måte.

