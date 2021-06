Carlsen slet seg til semifinale etter omspill mot So

NTB Sport

Carlsen gikk seirende ut av duellen på åpningsdagen og måtte bare unngå tap på dag to av kvartfinalen for å gå videre til semifinale.

Den norske verdensmesteren fikk en best mulig start, da han vant med svarte brikker i det første partiet. Carlsen satte So under et voldsomt press og sikret til slutt en drømmestart på dagen.

Dermed trengte Carlsen kun to remis på de tre siste partiene for å ta seg videre til semifinale. Det skulle ikke bli så enkelt som man først kunne tro.

For etter en enkel remis med hvite brikker i det andre partiet, røk nordmannen på to strake tap. Carlsen fikk dermed den vanskelige oppgaven med å omstille seg etter nedturen og ta seg videre med lynsjakk i omspillet.

Nok en gang åpnet Carlsen med seier med hvite brikker og igjen handlet det om å sikre minst remis for å gå videre. Denne gangen skulle det lykkes for Carlsen, som spilte remis og er klar for semifinale mot Levon Aronian.

Tour-rivaler

Carlsen og So har vært i mange tøffe dueller gjennom Champions Chess Tour, inkludert møter i tre av de seks finalene i turneringene så langt.

So tok første stikk da han slo Carlsen i finalen av den første turneringen i touren og vant igjen da rivalene møttes i finalen i den tredje turneringen.

I den sjette turneringen seiret Carlsen endelig i en finaleduell mot So. Det var nordmannens andre strake turneringsseier etter å ha slått Hikaru Nakamura i finalen i den femte Champions Chess-turneringen.

Tøff motstand

Nå håper Carlsen å ta seg videre til en femte finale på sju forsøk, men da må han gå videre fra semifinalen mot Aronian.

Armeneren gikk til topps i grunnspillet i den sjuende turneringen og har vært i en finale tidligere på touren, da han tapte mot Teimur Radjabov.

Den andre semifinalen er mellom Ding Liren og Vladislav Artemjev. Vinneren av den duellen vil nå en finale i Champions Chess Tour for første gang.

