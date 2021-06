Sverige tapte med ti mann – Ukraina møter England i kvartfinale etter 2-1-scoring på overtid

NTB Sport

I første tilleggsminutt i 2. ekstraomgang, da begge lag begynte å forberede seg på straffesparkkonkurranse, slo Oleksander Zintsjenko inn fra venstre, og innbytter Artem Dovbyk stupheadet vinnermålet i nettet bak Robin Olsen.

Dermed er ukrainerne klare for EM-kvartfinale mot England i Roma lørdag. Da spilles det om semifinale på Wembley mot Danmark eller Tsjekkia.

Zintsjenko skjøt Ukraina i ledelse med et knalltreff i første omgang, men Emil Forsberg utlignet rett før pause med sitt fjerde mål i EM-sluttspillet. Han fulgte opp med to stolpetreff i 2. omgang, da Sverige var klart nærmest å avgjøre.

Sverige ble redusert til ti mann da Danielson kom feil inn i en duell med innbytter Artem Besedin i det 98. minutt og traff ham med knottene midt på leggen. Dommeren nøyde seg først med gult kort, men etter VAR-titting var det ingen tvil om at forseelsen kvalifiserte til rødt.

Besedin ble byttet inn til ekstraomgangene, men måtte hjelpes ut igjen.

Svenskene levde farlig flere ganger før Dovbyk avgjorde. Målet ble VAR-sjekket for offside, men bildene viste at Victor Lindlöf så vidt var lenger inne.

Flott teknikk

Ukraina tok ledelsen 1-0 etter en snau halvtime med et flott angrep kronet med flere eksempler på ypperlig pasnings- og skuddteknikk.

Det startet med en utsøkt crossball fra Mykola Sjaparenko. Andrej Jarmolenko fikk ballen på høyresiden, og svenskene flokket seg om ham for å demme opp. Lagkapteinen sendte et lekent utsidespark tvers over feltet, der Oleksander ZIntsjenko sto ganske alene og ventet.

Manchester City-spilleren lot ballen sprette to ganger før han klemte til med venstreslegga fra litt spiss vinkel. Ballen gikk mellom beina på Sebastian Larsson, som hastet til for å blokkere, og fortsatte inn i mål via hånden til keeper Robin Olsen. Han gjorde sitt beste, men skuddet var rett og slett for hardt.

Sverige fikk sitt utligningsmål rett før pause, igjen ved Emil Forsberg som har vært lagets målgarantist i dette mesterskapet. Etter fint svensk kombinasjonsspill fikk han ballen fra Alexander Isak 25 meter fra mål. Han tok en berøring framover og skjøt fra vel 20 meter. Ballen traff kneet til midtstopper Ilja Zabarnji, som prøvde å blokkere, og føk inn i nærmeste hjørne.

Stolpemusikk

Etter pause skulle stolpene stadig stå i veien for begge lag på Hampden Park.

Først ute var Ukrainerne i det 55. minutt. Jarmolenko raidet på høyresiden og slo skrått ut til Sergej Sydortsjuk, som fra 15 meters hold skjøt stolpe-ut.

Ett minutt senere ble Forsberg satt opp av Isak igjen. Han skrudde ballen rundt Zabarnji, som igjen prøvde å blokkere, og så den treffe stolperoten utenfor keepers rekkevidde.

Til da hadde det vært en jevn dyst i Glasgow, men svenskene begynte å få overtaket. Noen minutter senere ble Isak spilt gjennom, men skjøt utenfor alene med keeper.

I det 66. minutt viste Dejan Kulusevski fram sitt fenomenale venstrebein og tvang keeper Georgij Busjtsjan til en kjemperedning.

Så var det Forsbergs tur igjen. I det 69. minutt skar han inn fra venstresiden, forbi to-tre motspillere, og fant rom for et nytt skudd. Denne gang skrudde den mot krysset og traff tverrliggeren mens Busjtsjan sto og så på.

I det 89. minutt hadde Kulusevski sjansen til å avverge ekstraomganger da han ble spilt alene gjennom, men han brukte en berøring for mye, og Zabarnji løp ham opp og blokkerte.

