Sky Sports: Crystal Palace enig med Vieira om managerjobben

Den britiske TV-giganten hevder å kjenne til at det er enighet om en kontrakt for Vieira. Ingen avtale skal så langt være signert, men det ventes at Vieira presenteres i løpet av kort tid.

Crystal Palace-spillerne møtes til treningsoppstart foran den nye sesongen kommende mandag. Da håper klubbledelsen å ha den nye manageren klar.

Roy Hodgson ga seg som manager i London-klubben etter forrige sesong. I etterkant har Palace-ledelsen jobbet opp mot flere mulige erstattere.

Ifølge britiske medier skal Erling Braut Haalands tidligere sjef i Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha vært enig med klubben om en avtale nylig. Sveitseren skal imidlertid ha trukket seg i siste sekund.

Patrick Vieira har tidligere trent den franske klubben Nice og amerikanske New York City FC. Som spiller var han blant annet i Arsenal og Manchester City.

